Juve, penalizzazione cancellata: c’è già la data del nuovo processo

I bianconeri, infatti, si sono visti penalizzare di 15 punti in campionato, trovandosi in settima posizione con 38 punti. Le cose, però, potrebbero cambiare, visto che le sensazioni sono di una restituzione dei punti, che porterebbero la vecchia signora al secondo posto in classifica a quota 53. Di questo ne è convinto Ilario Di Giovambattista, direttore editoriale di Radio Radio.

Ilario Di Giovambattista sicuro: “A breve decisioni importanti”

Su questo argomento si è espresso il direttore editoriale di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, tramite il proprio profilo Twitter. Il conduttore, infatti, ha dichiarato che ci saranno “a breve decisioni importanti sulla Juve. La mancata consegna del documento Covisoc/Procura Federale che ha leso i diritti della difesa porterà la restituzione dei 15 punti e ad incardinare un nuovo processo sportivo. Ma non si farà in tempo a finirlo per il 4 giugno”.

Ilario Di Giovambattista, inoltre, ha aggiunto che, eventuali penalizzazioni, saranno applicate sul campionato 2023/2024. La Juventus, quindi, potrebbe presto vedersi riassegnare i punti tolti, che la porterebbero al secondo posto in classifica a quota 53 a meno quindici dal Napoli capolista. La speranza dei tifosi bianconeri, è che questo possa accadere nel più breve tempo possibile.