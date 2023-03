Milan, l’erede di Messias arriva da Galliani: colpo low-cost

Il Milan potrebbe pensare a Patrick Ciurria: un’idea che ricorda l’operazione Junior Messias che potrebbe lasciare i rossoneri

Potrebbe essere Patrick Ciurria l’erede di Junior Messias al Milan: di proprietà del Monza, i rossoneri potrebbero farci più di un pensierino per la prossima stagione.

Autore di quattro gol ed altrettanti assist in ventiquattro partite giocate finora, Patrick Ciurria è una delle note più liete del Monza targato Raffaele Palladino. In forza ai brianzoli dall’estate del 2021, quando fu prelevato dal Pordenone per poco più di un milione di euro, l’esterno offensivo di origini emiliane è tra le rivelazioni del campionato di Serie A.

Finora, i suoi gol hanno permesso al Monza di conquistare punti pesanti in chiave salvezza, in particolar modo nelle partite contro Inter, Cremonese, Juventus ed Empoli. E ora il classe ’95 potrebbe approdare in una big del calcio italiano come il Milan.

Calciomercato Milan, idea Ciurria per il futuro

Legato al Monza da un altro anno di contratto, Patrick Ciurria potrebbe essere l’erede al Milan di Junior Messias, anch’egli in scadenza di contratto l’anno prossimo.

Attualmente, il valore di Ciurria si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Il Monza potrebbe venderlo per una cifra superiore, ma sicuramente si tratterebbe di un colpo low-cost per il Milan, proprio come fu Junior Messias, riscattato dal Crotone per poco meno di 5 milioni di euro.