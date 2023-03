Chelsea pigliatutto, super assalto a Theo Hernandez

Il Chelsea non si ferma sul mercato: ecco il possibile assalto per Theo Hernandez. Cash e un’importante contropartita

Il Milan torna a sognare dopo l’accesso ai quarti di finale di Champions League. I rossoneri si godono il passaggio del turno ai danni del Tottenham di Antonio Conte.

“È una qualificazione meritata – ha dichiarato a caldo Pioli – per le due partite che abbiamo fatto. Ora c’è da fare un passo alla volta e portarci tutto quello che c’è di positivo in questa gara anche in campionato. Vincere la Champions? Sognare è bello e nulla è impossibile. Ci giochiamo i quarti con convinzione e fiducia”. Il tecnico sogna e fa sognare i tifosi, ma tiene i piedi per terra soprattutto dopo la travagliata stagione in campionato. La ripresa dei rossoneri è coincisa anche con il ritorno ai suoi livelli di Theo Hernandez. Il terzino francese, autore di una grande prova anche a Londra, potrebbe presto tornare a far parlare di sé anche sul mercato.

Calciomercato Milan, l’offerta del Chelsea per Theo Hernandez

Nella prossima estate potrebbe tornare alla carica il Chelsea. Cucurella e Chilwell, infatti, non convincono appieno e uno dei due potrebbe anche diventare una contropartita tecnica.

Il possibile assalto dei ‘Blues’, oltre ad un importantissimo conguaglio economico, potrebbe dunque prevedere l’inserimento di Chilwell nella trattativa. Come già dimostrato a gennaio, la questione economica non è affatto un problema per la nuova proprietà del club inglese. Il Milan è avvisato.