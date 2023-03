Clamoroso Napoli: “Escluso dalla Champions”

Notizia clamorosa arriva dalla Germania, con il consigliere comunale di Francoforte che chiede severi provvedimenti contro il Napoli.

Il Napoli, dopo la grande vittoria dell’andata, si prepara per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht, in programma allo stadio Maradona il 15 marzo.

In attesa della sfida di ritorno, però, a far discutere sono le richieste che arrivano dalla Germania. il consigliere comunale di Francoforte Maximilian Klöckner, infatti, chiede addirittura l’esclusione dalla competizione europea per i partenopei. Questo per via del divieto imposto dal Ministero dell’interno italiano, che vieta ai tifosi dell’Eintracht residenti a Francoforte di raggiungere Napoli per seguire la squadra.

Dalla Germania non ci stanno, richiesta clamorosa: “Esclusione dalla Champions”

Come detto, fanno discutere le parole del consigliere comunale di Francoforte Maximilian Klöckner.

Come riporta il portale tedesco fuldaerzeitung.de, infatti, Maximilian Klöckner si è detto molto contrariato a questo provvedimento diposto dal Ministro dell’interno, dichiarando che “l’unica conseguenza logica sarebbe l’esclusione del Napoli dalla competizione. E l’Eintracht dovrebbe considerare questa ipotesi”. Molti tifosi del club tedesco hanno addirittura chiesto alla squadra di non scendere in campo, con lo stesso consigliere comunale di Francoforte che ha rincarato la dose aggiungendo che “annulliamo tutto ciò che riguarda la parata diplomatica, non facciamo buon viso in una situazione del genere. Non partecipiamo a cene o pranzi Uefa”.

Anche l’amministratore delegato ad interim della DFL, Axel Hellmann, ha detto la propria opinione in merito al provvedimento, affermando che “è un intervento grave e inaccettabile delle autorità di sicurezza italiane nell’attuazione e nella cultura delle competizioni europee per club”. Nonostante il divieto, però, sembra che alcuni tifosi del dell’Eintracht stiano programmando un viaggio per raggiungere Napoli come accadde cinque anni fa quando, nonostante il divieto, circa 500 tifosi residenti a Francoforte raggiunsero Marsiglia. Nonostante manchi circa una settimana alla gara di ritorno, Napoli-Eintracht continuerà a far discutere.