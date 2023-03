La Juve scarica Kean: pedina di scambio per il nuovo attaccante

Moise Kean si è reso protagonista di un episodio negativo contro la Roma: espulso dopo circa 40 secondi, scambio per l’attaccante

Massimiliano Allegri non è stato proprio felice per quanto fatto da Moise Kean nei minuti finali contro la Roma. All’Olimpico l’attaccante della Juventus è entrato in campo, ma dopo quaranta secondi è stato già cacciato dall’arbitro per un fallo di reazione su Mancini. Un gesto folle e davvero immaturo per il centravanti italiano che ora rischia anche di pagare una multa.

In estate potrebbe arrivare anche il suo addio, ma finora Kean si era ritagliato uno spazio importante di Massimiliano Allegri sopperendo alle assenze importanti di Vlahovic e Milik. Cinque gol in Serie A finora per l’attaccante bianconero che ora potrebbe così cambiare aria. Il suo futuro è sempre in bilico, ma la dirigenza torinese starebbe pensando anche ad uno scambio in uno dei migliori campionati del mondo. L’indiziato numero unsarebbe l’attaccante italiano, Gianluca Scamacca, attualmente in forza al West Ham. In totale ha realizzato sette gol, ma soltanto tre in Premier League: un magro bottino per l’ex attaccante del Sassuolo che ha cercato fortune in Inghilterra senza un rendimento da top player. Ora è possibile che possa ritornare in Italia.

Juventus, Kean verso l’addio: la suggestione Scamacca

La Juventus continua a monitorare profili importanti per rinforzare il reparto offensivo. Anche Dusan Vlahovic è sottotono con prestazioni da dimenticare: anche all’Olimpico di Roma l’attaccante serbo ha toccato pochi palloni in area di rigore avversaria.

Gianluca Scamacca non è soddisfatto finora della sua avventura in Premier League. L’attaccante italiano potrebbe così pensare di tornare in Serie A per farsi spazio in una big italiana per tornare ad essere decisivo anche in ottica Nazionale. Un colpo da urlo per la Juventus che andrebbe a formare un reparto offensivo di tutto rispetto in vista delle prossime stagioni.