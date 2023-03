Inter da terzo posto: “Lukaku, Skriniar e Brozovic situazioni delicate”

Il giornalista ha detto la sua sulle chance di vittoria del campionato per l’Inter e le situazioni legate ad alcuni dei suoi protagonisti

Qualche passo falso nelle prime uscite stagionali in campionato contro le altre big di Serie A, poi una lenta ma graduale ripresa e l’inutile lotta a riacciuffare la capolista Napoli ormai involata in solitaria. Poi la buona prova negli ottavi di Champions e il passo falso di Bologna. Questa Inter è tra le forze migliori in circolazione, ma ha qualcosa da rivedere.

Parola di Tancredi Palmeri, intervenuto ai microfoni della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘: “Perché avremmo dovuto considerare l’Inter come favorita allo Scudetto? Per me è squadra da terzo posto. Il mio podio racchiudeva Juventus, Milan e Inter subito dopo. E lo dico guardando le rose: il Milan avrebbe dovuto mostrare la crescita migliore dopo le operazioni sul mercato. I nerazzurri hanno fatto una mezza stagione senza Lukaku e Brozovic, mentre i bianconeri hanno dovuto affrontare la penalizzazione e l’uscita dalla Champions. Chi non si qualificherà per il prossimo anno avrò davvero fallito“.

“Bravo Inzaghi”, Palmeri ammette le qualità del piacentino

Palmeri è entrato poi nello specifico di quella che la situazione d’organico dell’Inter di Simone Inzaghi, tra acciacchi e assenze che hanno minato la stabilità e l’equilibrio della rosa.

“Lukaku ha fatto ritorno a Milano dopo un anno di sosta, praticamente. Aveva fatto bene soltanto sotto la guida di Conte. Poi c’è la situazione Skriniar da gestire, il mercato passato andava gestito puntando solo sui parametri zero come Mkhitaryan che andato via dalla Roma ora sta facendo benissimo. Si gioca persino il posto da titolare con Brozovic. In queste condizioni l’Inter non sarebbe mai stata favorita, anche se Inzaghi ha fatto un lavoro straordinario con Acerbi“, ha aggiunto il giornalista.