Bufera prima della Juventus: ecco cosa succede

Il calciatore non convince il tecnico che lo sostituisce nei minuti iniziali della partita, pessimo invito prima della trasferta all’Allianz Stadium

Per un mese intero non ha messo piede sui terreni di gioco in qualità di titolare, a seguito di un infortunio muscolare occorso nel match di gennaio contro l’Udinese. Il calciatore ha quindi avuto una seconda occasione di riscatto questo pomeriggio, in occasione della partita in casa tra Sampdoria e Salernitana.

Peccato però che l’occasione non sembrerebbe essere stata colta affatto da Abdelhamid Sabiri. Il calciatore è infatti stato sostituito al 35′ del primo tempo per negligenza e carenza di determinazione a fare risultato. Una scelta tecnica operata da Dejan Stankovic per salvaguardare la competitività degli undici schierati in campo, in un match delicato ai fini della classifica di Serie A.

Sabiri la combina grossa, Stankovic non indugia

Sabiri sarebbe poi uscito fuori dal campo in un mare di fischi da parte del pubblico, ‘scortato’ dalle occhiate indiscrete di Stankovic sino a che non si è accomodato in panchina.

“Basta, ci ho gio pensato io. Ha sbagliato, ora tifate la squadra“, ha detto a gran voce Stankovic al pubblico che sedeva dietro di lui. Sabiri sembra averla combinata grossa e sarebbe adesso fortemente a rischio partecipazione alla delicatissima gara successiva contro la Juventus. L’assenza di un elemento qualitativo del genere pesa molto nel complesso, ma c’è pur sempre da osservare le regole non scritte di disciplina e onore.