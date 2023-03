HIGHLIGHTS | Solo tanta intensità a Bergamo: pari tra Atalanta e Udinese

Tanta intensità ma nessun gol nella seconda partita del sabato di Serie A: Atalanta-Udinese finisce con un pareggio a reti bianche

Un punto per parte al Gewiss Stadium dove Atalanta e Udinese si dividono la posta in palio: risultato giusto dopo novanta minuti godibili.

Il primo pericolo lo crea l’Udinese che al 18′ va ad un passo dal gol. Grande recupero palla di Beto che parte e serve sulla sinistra Lovric, quest’ultimo lascia partire una conclusione potente che sfiora la porta. Ancora più ghiotta l’occasione di Beto che al 28′ recupera palla su errore di Djimsiti e si invola verso la porta, trovando però la risposta di Musso in uscita. L’Atalanta prova a rispondere con Hojlund e Koopmeiners, ma senza creare grandi grattacapi dalle parti di Silvestri.

L’olandese deve poi lasciare il campo per un infortunio muscolare: al suo posto dentro Ederson che ad inizio ripresa sfiora il gol con un tiro dalla distanza. Poi ci prova Lookman, pericoloso due volte nel giro di pochi secondi, ma Silvestri prima e l’imprecisione poi gli negano la gioia del gol. Al 76′ l’Udinese si riaffaccia in attacco con un tiro insidioso di Thauvin, respinto in qualche modo da Musso. Brividi per Silvestri all’86’ quando Pasalic tenta il piazzato, trovando una deviazione decisiva. Da applausi, invece, la parata del portiere bianconero che nel finale compie un miracolo sulla conclusione di Toloi.

Atalanta-Udinese: highlights, tabellino e classifica

ATALANTA-UDINESE 0-0

La classifica: Napoli 65, Lazio 48, Inter 47, Milan 47, Roma 44, Atalanta 42, Juventus 35, Bologna 35, Monza 32, Udinese 32 Torino 31, Fiorentina 28, Empoli 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11.