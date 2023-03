Doppio colpo in Serie A, Napoli avvisato: c’è la fila

Le big di Serie A sono pronte a dare battaglia al Napoli per due gioielli protagonisti nelle ultime settimane: lo scenario

Non è un mistero che le grandi società, sparse per l’Europa, si stiano dando da fare già in vista del prossimo calciomercato estivo.

L’intenzione, al momento, è quella di anticipare la concorrenza per regalarsi senza aste i prossimi grandi colpi a partire da giugno. Ed in Serie A i talenti non mancano, come dimostrato ormai da mesi da diversi profili particolarmente seguiti dalle big del nostro calcio. Uno di questi è certamente Tommaso Baldanzi che tra poco scenderà in campo con il suo Empoli per la difficile e insidiosa trasferta contro il Monza. Il trequartista classe 2003 ha fino a questo momento stupito tutti, con numeri e prestazioni da prodigio. 16 presenze, 4 gol e 936′ sul rettangolo verde che hanno convinto il Napoli a puntare forte su di lui in vista della stagione 2023/24. La società di Aurelio De Laurentiis, nonostante il recente passo falso contro la Lazio, è lanciatissima verso il terzo tricolore della sua storia. Ma, adesso, qualcosa potrebbe complicarsi in sede di mercato. Perchè a Baldanzi non sta pensando solo il club partenopeo, che lo vorrebbe regalare a Spalletti al termine della stagione.

Osservatori per Monza-Empoli: non solo Baldanzi nel mirino

Proprio in previsione della del vicinissimo fischio d’inizio allo U-Power Stadium, saranno presenti osservatori di tre big di Serie A pronte a fare concorrenza agli azzurri.

Milan, Juventus e Inter saranno infatti presenti allo stadio per assistere alla prestazione del 19enne trequartista per il quale il Napoli, in questo momento, sarebbe in vantaggio. Ma non solo. Visto che ad Empoli un altro giovane calciatore sta facendo benissimo ed è destinato a spiccare il volo in estate verso una grande squadra. Si tratta di Fabiano Parisi, terzino mancino di origini campane che quest’anno ha già accumulato 22 presenze, diverse grandi prestazioni e 2 gol all’attivo. Due gioielli verso i quali i fari delle grandi società del nostro calcio stanno puntando ormai da mesi le attenzioni. Il Napoli è avvisato: da Baldanzi a Parisi, anche Milan, Inter e Juventus rimangono alla finestra.