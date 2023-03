L’erede di Lukaku arriva dalla Premier: colpaccio ‘a zero’ in vista

Già in passato nel mirino della Juve, il bomber potrebbe approdare all’Inter gratis: sarebbe l’erede perfetto di Romelu Lukaku

Da colonna assoluta a comprimario. Da protagonista di tanti successi, in Inghilterra e nelle Coppe Europee, coi suoi illustri compagni di reparto, l’attaccante brasiliano ha visto cambiare il suo status nel corso dell’ultimo anno e mezzo. I tanti arrivi nel reparto offensivo hanno fatto scivolare il sudamericano nelle retrovie delle preferenze del tecnico.

Già corteggiato dalla Juve quando ancora non si parlava minimamente di un suo addio, l’ex Hoffenheim non ha mai rinnovato il suo contratto, in scadenza a giugno del 2023. Chi aveva predetto una possibile ‘firma di comodo’, per evitare che il calciatore potesse liberarsi a zero alla deadline prevista, è rimasto deluso. Non sono bastati nemmeno 9 gol e 4 assist nelle 25 presenze totali di questa stagione – moltissime da subentrato – per convincere il suo club a farlo rientrare nel progetto tecnico. E nemmeno sono bastate all’attaccante, che non vuole accontentarsi delle briciole.

Firmino, addio Liverpool: Marotta ha trovato l’erede di Lukaku

Come annunciato dallo stesso giocatore, la gloriosa esperienza di Roberto Firmino con la maglia del Liverpool può definirsi conclusa. Il brasiliano ha già comunicato al tecnico Klopp e alla società che a fine anno sarà addio. Con la necessità, da parte dell’Inter, di rimpolpare il reparto offensivo, l’associazione dell’interesse del club nerazzurro nei confronti dell’ex partner di Salah e Mané nel tridente delle mereaviglie che fu, viene quasi automatica.

La Juve sembra ormai aver mollato la presa sull’atipico centravanti verdeoro. Squadre di Premier interessate a Firmino ci sono eccome, ma il calciatore potrebbe aver voglia di una nuova esperienza. Anche in questo caso, pensare al campionato italiano – o a quello spagnolo – può apparire abbastanza naturale. L’Inter entra così prepotentemente in scena nella corsa ad uno delle punte centrali stilisticamente più belle dell’ultimo decennio. Qualora Marotta decidesse di non (ri)cavalcare la pista Lukaku, l’assalto a Firmino verrebbe portato in grande stile. Con una proposta d’ingaggio che potrebbe far vaclillare il calciatore.