Nuova rivelazione della Serie A: l’Inter è lì in prima fila

Nerazzurri a caccia di un nuovo centrocampista. Il giusto rinforzo potrebbe arrivare direttamente dai loro prossimi avversari

E’ un momento del tutto delicato quello a cui si trova a dover far fronte l’Inter in questo momento della stagione. Nonostante il distacco di 15 punti che la separa, ad oggi, dal Napoli in campionato, la squadra di Simone Inzaghi ha ben altri obiettivi di cui occuparsi.

E no, non basta pensare semplicemente al fatto che c’è da assicurarsi un posto tra le prime quattro della classe in Serie A, bensì, Lautaro e compagni devono dare la giusta importanza anche a Coppa Italia e Champions League (dove si sono già assicurati il primo round contro il Porto). Diciamocelo chiaramente: il treno scudetto è ormai andato ed è proprio per questo che l’Inter è chiamata a salvaguardare la propria stagione attraverso queste altre due ‘porte’ di cui vi abbiamo appena parlato. E che ne sarà della prossima annata, invece?

Beh, a quello ci penseranno, innanzitutto, Marotta e Ausilio. Non a caso, i due dirigenti nerazzurri hanno già incominciato ad affilare gli artigli in vista della prossima estate. Diversi i nomi che rientrano, in questo momento, sulla lunga lista della spesa della ‘Beneamata’. Tra questi, non è da escludere che ci sia anche quello di Lewis Ferguson, prossimo avversario dell’Inter in campionato.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea Ferguson: Bologna pronto a mettere le mani avanti chiedendo Fabbian

17 presenze, 3 gol complessivi ed un totale di minuti accumulati che ammonta a 1190 in Serie A Tim. E’ stato con questi numeri, infatti, che Lewis Ferguson è riuscito ad attirare l’attenzione di alcuni dei più grandi club italiani, Inter inclusa.

I nerazzurri potrebbero, difatti, averlo già adocchiato in vista del prossimo giugno: motivo per cui potrebbe essere proprio lui uno dei tanti osservati speciali che saranno presenti in Bologna-Inter di questo week-end calcistico. Trattasi di un centrocampista molto dinamico, in grado di saper giocare tra le linee – al punto che Thiago Motta lo sta impiegando spesso e volentieri da trequartista – e col fiuto del gol. Era inimmaginabile pensare, perlomeno all’inizio, che il classe ’99 proveniente dalla Scozia riuscisse a trovare tutta questa continuità di rendimento sin da subito.

E’ vero, noi vi stiamo solamente accennando dell’ipotetico interesse da parte dell’Inter in questo momento, ma è anche altrettanto chiaro il fatto che Ferguson potrebbe, benissimo, essere un’idea concreta per il centrocampo del Milan in ottica del prossimo anno (chiamata, anch’essa, a dare nuova linfa a quel reparto). Quale sarebbe, invece, la risposta del Bologna? E’ chiaro che gli emiliani, ora come ora, non vogliono privarsene. Diverso potrebbe essere, invece, nei prossimi mesi: dove Thiago Motta ed il resto del suo staff tecnico apprezzano moltissimo Giovanni Fabbian; giovane centrocampista classe ’03 – in prestito dai nerazzurri – che con la maglia della Reggina ha già toccato il tetto degli 8 gol stagionali in Serie B.