Milinkovic-Savic all’Inter: ‘mission impossible’, Marotta può riuscirci

Il calciomercato dell’Inter può passare dal grande arrivo di Sergej Milinkovic-Savic: ecco come si può fare

Secondo quanto viene riferito da ‘Fichajes.net’, uno dei grandi sogni di mercato dell’Inter continua ad essere Sergej Milinkovic-Savic.

Il serbo è uno dei pupilli di Simone Inzaghi ma le richieste davvero importanti portate avanti da Claudio Lotito hanno scoraggiato, negli ultimi anni, diversi top club sparsi per l’Europa. Dalla Juventus al Real Madrid, passando per Barcellona, Manchester United e Milan. Ma adesso, a dodici mesi dalla scadenza contrattuale con i biancocelesti, può essere l’occasione giusta per affondare il colpo. Una delle stelle più ambite in Europa, dunque, è tra i grandi obiettivi estivi dell’Inter. Il quotidiano spagnolo sottolinea come sia un’operazione davvero difficile, quasi impossibile, quella che vedrebbe l’Inter acquistare Milinkovic-Savic a giugno. Sia perchè, pare, che il giocatore starebbe valutando il rinnovo con la Lazio ma, soprattutto, per motivi economici. L’Inter dovrà fare spazio con almeno una cessione illustre per pensare di poter accogliere l’ex Genk che quest’anno con la squadra di Sarri ha collezionato 30 presenze con 6 gol e 8 assist vincenti.

Milinkovic-Savic grazie all’addio: un big saluta l’Inter

Numeri, come al solito, che impressionano e che potrebbero spingere l’Inter ad un grosso sacrificio pur di abbracciare il classe 1995.

Ed il profilo che pare destinato a salutare Milano per portare un importante gruzzoletto da reinvestire proprio per Milinkovic-Savic può essere quello di Marcelo Brozovic. Il croato piace tanto al Barcellona ma non solo e potrebbe fruttare almeno 35 milioni al club di Steven Zhang. Uno scenario complicato nel quale incastrare diversi tasselli ma il sogno rimane lì, alla finestra: Milinkovic-Savic all’Inter promette di essere il tormentone dell’estate.