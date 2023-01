Superlega, la Juve è ‘salva’: vittoria in Tribunale

La Superlega torna sotto la lente d’ingrandimento: la decisione è inaspettata, adesso la Juventus può stare tranquilla

La Juventus, in attesa di tornare in campo per il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio, deve fare fronte a questioni spinose che prescindono il calcio giocato.

L’Inchiesta Prisma sta portando avanti verità scomode che hanno già commissionato alla società torinese una salatissima penalizzazione di 15 punti. Al di là del tracollo con il Monza, i bianconeri vivono una classifica decisamente preoccupante. E oltre alla pena per le plusvalenze fittizie, adesso anche l’accordo privato tra alcuni calciatori e la società sui pagamenti degli stipendi durante l’emergenza Covid, rischiano di regalare sorprese tutt’altro che piacevoli alla ‘Vecchia Signora’. Una buona notizia, però, arriva direttamente dalla Spagna e riguarda la ‘Superlega’. Una notizia inattesa arriva direttamente da Madrid e vede in primo piano i club coinvolti nel progetto Superlega. Il Tribunale Provinciale di Madrid ha infatti deciso di accogliere il ricorso, avanzato dai club che hanno portato avanti il progetto Superlega, contro il Tribunale Mercantile 17: una sentenza che lascia spiazzati e ‘favorisce’ i club artefici della Superlega. Respinta quindi l’opposizione dell’UEFA.

Ricorso accolto: vince la Superlega

Il quotidiano spagnolo ‘AS’ che ha potuto accedere alle carte, i tre magistrati del Tribunale assicurerebbero che sia la FIFA che l’UEFA non possono giustificare il comportamento anticoncorrenziale che servirebbe come scusa per consolidare un monopolio da cui ‘allontanare’ l’iniziativa di un’aspirante concorrente, ovvero la Superlega.

Club come Juventus, Real Madrid e Barcellona non potranno quindi essere sanzionate dall’UEFA come invece prospettato da mesi a questa parte. È previsto, adesso, che tutto sia ratificato direttamente della Giustizia svizzera. UEFA e FIFA dovranno quindi astenersi dall’applicare qualsiasi tipo di azione o provvedimento nei confronti dei club sopracitati. Uno sviluppo che può portare ad una vera e propria svolta, per la Juventus, che sta adesso facendo i conti con più di un grattacapo dal punto di vista extracalcistico.