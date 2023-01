Retrocedono per la gioia di Milan e Juve: doppio colpo

Il calciomercato di Milan e Juventus può infiammarsi: due colpi low cost ‘grazie’ alla probabile retrocessione

L’attuale stagione di Milan e Juventus ha preso, ormai da tempo, risvolti differenti. I rossoneri, è abbastanza palese, sono in grande difficoltà.

Il distacco dal Napoli pare ormai incolmabile e la squadra, nelle ultime uscite, ha lanciato segnali preoccupanti. Discorso diverso per la ‘Vecchia Signora’ che, nonostante fosse in netta ripresa, è stata letteralmente ‘stroncata’ dalla penalizzazione di 15 punti dovuta al caso plusvalenze fittizie. La realtà dei fatti parla di due club che in estate sono destinati a cambiare tanto, vivendo una vera e propria rivoluzione. E indipendentemente da ciò che accadrà in sede legale per il club torinese, l’obiettivo sarà rinforzarsi ma a costi accessibili. Ecco perché i fari di rossoneri e bianconeri sono puntati anche in Serie A, dove una doppia occasione potrebbe prospettarsi ad una particolare condizione. Perché le big del nostro calcio possono approfittare della possibile retrocessione di due squadre che non vivono, ormai da mesi, una situazione di classifica confortante. Si tratta di Hellas Verona e Sampdoria, rispettivamente terzultima e penultima in Serie A, con difficoltà palesi nel risalire la classifica. I rossoneri tornano a guardare il profilo di Adrien Tameze, centrocampista 28enne in forza ai gialloblù ma in scadenza nel 2024 e già accostato in passato.

Tameze e non solo: Milan e Juve, ecco il colpo low cost

In caso di Serie B, la partenza sarebbe inevitabile e per una cifra vicina ai 5 milioni, Maldini potrebbe regalare a Pioli il primo rinforzo in mediana per la prossima stagione.

Sempre in casa Hellas Verona, ma stavolta in prestito proprio dalla Sampdoria, vi è un nome che farebbe invece al caso della Juve. Fabio Depaoli, sotto contratto con la società blucerchiata per un altro anno e mezzo: il 25enne terzino destro, però, non scenderebbe in cadetteria e l’opportunità del grande salto in bianconero lo alletterebbe non poco. Anche qui, si tratterebbe di una spesa davvero esigua per i bianconeri che dovranno fare i conti con i verdetti dell’Inchiesta Prisma ed il rischio, concreto, di un ridimensionamento.