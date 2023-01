HIGHLIGHTS | Doppio Lautaro, sorpasso al Milan: Cremonese-Inter 1-2

L’Inter torna alla vittoria grazie alla doppietta di Lautaro Martinez: Okereke apre la partita, poi ci pensa l’attaccante argentino

Una vittoria importante a Cremona. Allo Zini passa l’Inter dopo lo svantaggio iniziale degli uomini di Simone Inzaghi: la ribalta Lautaro Martinez autore di una doppietta da urlo. Okereke fa il gol ‘della domenica’, ma i nerazzurri hanno meritato di vincere la partita per quanto messo in campo. Ballardini sperava nella prima vittoria dei grigiorossi, ma non è arrivata nemmeno alla 20esima giornata di Serie A. Così la Cremonese è sempre ultima, ma il dopo trionfo a Napoli in Coppa Italia Ciofani e compagni speravano in qualcosa di più.

Ecco il tabellino di Cremonese-Inter 1-2:

Cremonese: Carnesecchi; Bianchetti (65′ Buonaiuto), Chiriches, Vasquez; Sernicola, Castagnetti (64′ Afena-Gyan), Meité, Benassi, Valeri; Okereke (72′ Zanimacchia), Ciofani (64′ Dessers). Allenatore: Ballardini.

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu (65′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (65′ Gosens); Dzeko (76′ Lukaku), Lautaro Martinez (76′ Correa). All.: Inzaghi

Reti: 11′ Okereke (C), 21′, 65′ Lautaro Martinez (I)

L’anticipo pomeridiano tra Empoli e Torino è terminato in perfetta parità: Luperto e Marin portano i padroni di casa sul doppio vantaggio, ma Ricci e Sanabria riescono a fissare il risultato sul 2-2 definitivo.