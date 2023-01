Juve, non è come sembra: colpaccio last minute ‘grazie’ a McKennie

La Juventus è in procinto di cedere McKennie ad un club che milita in Premier, poi potrebbe mettere a segno un rilevante affare in entrata

Gli ultimi giorni della sessione di calciomercato sono sempre i più caldi, sebbene ora le temperatura siano alquanto basse. Ma non nelle sedi delle trattative, dove la Juventus per adesso è stata un po’ ferma anche a causa delle problematiche giudiziarie che coinvolgono direttamente la società.

Il club di Exor, però, resta sempre attivo sul doppio fronte, entrate e uscite. E a proposito di possibili cessioni, ci avviciniamo ulteriormente all’ufficialità del trasferimento di Weston McKennie al Leeds. Lo confermano le parole rilasciate da Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Credo che le società abbiano già trovato l’accordo. Domani è inutile portarlo per farlo giocare“. Il tecnico livornese ha detto anche che “non ci saranno rinforzi sul mercato“.

Calciomercato Juventus, addio McKennie: Aouar last minute

In realtà, potrebbe trattarsi di una piccola bugia da parte del mister toscano. Una volta ceduto lo statunitense agli inglesi, infatti, i bianconeri potrebbero fare un tentativo last minute per assicurarsi subito le prestazioni di Houssem Aouar.

Il calciatore francese è in scadenza di contratto giugno 2023 col Lione e piace da tanto tempo alla Juventus. Chissà che il suo passaggio in bianconero non possa concretizzarsi già nei prossimi giorni.