120 milioni, la Juve sorride: svolta Vlahovic

Il calciomercato della Juventus può vedere una svolta inattesa per il futuro di Dusan Vlahovic: super offerta a sorpresa

Mancano quattro giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato e, in tal senso, potrebbero arrivare sorprese tra le big di Serie A.

Un nome che da tempo è finito nei radar di diversi top club europei è quello di Dusan Vlahovic. Da questo punto di vista, però, sembrano arrivare novità importanti per il destino dell’ex Fiorentina. Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, il Manchester United avrebbe tutta l’intenzione di fare la spesa in Serie A. E nei pensieri di ten Hag, che ha risollevato le sorti dei ‘Red Devils‘, vi è l’arrivo di un nuovo importante attaccante. Si è parlato a lungo di Dusan Vlahovic, che a Torino sembra stia per esaurire i suoi giorni: il feeling con Allegri è tutt’altro che esaltante e con i possibili guai extracalcistici della Juventus, il suo addio resta un’ipotesi decisamente plausibile. Attenzione, però, perchè come detto lo United è pronto a farsi avanti e a strappare alla Serie A uno dei suoi protagonisti. Non Vlahovic bensì Victor Osimhen, trascinatore del Napoli capolista che si avvia spedito verso il terzo tricolore della sua storia.

Osimhen-Vlahovic: intreccio da 120 milioni

Il nigeriano ha registrato una crescita impressionante agli ordini di Spalletti conquistando, in breve tempo, le preferenze dei ‘Red Devils’ a caccia, come anticipato, di un nuovo bomber.

E per regalarlo a ten Hag, il prossimo giugno, dall’Old Trafford potrebbe arrivare una proposta irrinunciabile per il club partenopeo. 120 milioni sul piatto per vedere il 24enne di Lagos sfrecciare all’Old Trafford, con il grande salto in Premier League. Un’ipotesi verosimile anche se non sarà semplice, visto che De Laurentiis resta un osso duro e potrebbe tirare la corda per la cessione del suo gioiello. Osimhen, in questa stagione, ha collezionato 19 presenze con già 14 reti e 4 assist vincenti all’attivo.