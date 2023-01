Icardi esplode sui social: la risposta furiosa del bomber

Non finiscono le polemiche sulla vita privata di Mauro Icardi, che non ci sta: la furia sui social dell’attaccante argentino

Non solo conosciuto in campo per i suoi numerosi gol segnati in carriera, ma Mauro Icardi è sempre sulle pagine del gossip dopo la sua storia d’amore con Wanda Nara. La showgirl sudamericana, che è diventata anche sua moglie ed agente dell’attaccante argentino, continua a far parlare di sè facendo infuriare il suo presunto ex. I due si sono conosciuti a Genova quando l’ex moglie di Maxi Lopez fece perdere la testa ad un giovane Icardi. Poi il trasferimento all’Inter dov’è stato anche il capitano per lunghi anni per poi dirsi addio volando al PSG. Ora sta segnando anche gol importanti con la maglia del Galatasaray.

Nelle ultime ore sarebbe scoppiato un nuovo scandalo sul loro rapporto. La rivelazione è arrivata dal giornalista spagnolo, Jordi Martin, che ha rivelato nel programma Intrusos un nuovo possibile tradimento. Così quest’ultimo ha rivelato come Wanda sia scappata a Dubai con un calciatore, ex compagno di squadra di Icardi“, ed ancora: “Mi dicono che questo giocatore è sposato da otto mesi, poco dopo essersi sposato ha conosciuto Wanda e tra loro c’è stata una cotta. Keita Baldé si è recato a Dubai con la sua squadra per giocare alcune partite e lei è scappata a trovarlo. Stanno insieme in un albergo. Quello che mi dicono è che Wanda e Mauro si stavano riappacificando, lei è arrivata addirittura a pensare di tornare a Istanbul con Icardi e questa per lui è stata una pugnalata”.

Icardi, la rabbia dell’attaccante argentino

Inoltre, il giornalista ha rivelato altri dettagli scottanti: “Icardi scopre tutto dai movimenti del bancomat di Wanda. La aveva già scoperta in precedenza con questo suo ex compagno”.

Jordi Martin ha dato del bugiardo anche all’attaccante argentino con un attacco diretto: “Ho appena avuto una conversazione telefonica con Keita Balde e sua moglie Simona e mi assicurano che l’hai contattata ieri sera, quindi non negare nuovamente le mie informazioni perché domani in Intrusos rivelerò l’intera conversazione con la coppia e farai una brutta figura”.

Su Instagram Icardi ha voluto precisare certe dinamiche di quello che è successo: “Ti risparmio il chiarimento di domani. Ho solo avvertito una povera cornuta che suo marito non smette di scrivere a mia moglie (non siamo divorziati). Ho anche i messaggi, le foto e tutto ciò che ha inviato via Instagram perché me li ha inviati mia moglie. E chiarisco che non ho litigato con Wanda perché siamo stati fino alle 6 del mattino a parlare in videochiamata per organizzare il ritorno dei nostri figli. Chiarisco anche che Wanda non usa affatto la mia carta perché ho la mia da un conto che abbiamo in Argentina. Terza cosa e ultima, stai tranquillo che dal mio ambiente nessuno ti contatterà mai”.