Supermarket Juve: de Ligt ‘li porta’ al Bayern Monaco

Il club tedesco può approfittare del momento delicato dei bianconeri per mettere le mani su due big della squadra di Massimiliano Allegri

Il peggio, forse, deve ancora venire. La Juventus è ancora scossa per la penalizzazione di 15 punti comminatagli dalla Procura federale nell’ambito dell’inchiesta plusvalenze, ben sapendo di incorrere in sanzioni ancor più gravi per quella denominata Prisma. Dove le ipotesi di reato sono “false comunicazioni societarie” ed “emissione di fatture per operazioni inesistenti“. Roba pesantissima che chiama in causa anche Cristiano Ronaldo e la famosa carta… Ronaldo che gli inquirenti alla fine hanno trovato.

I bianconeri temono anche una punizione esemplare dall’UEFA, ossia la esclusione dalle coppe europee per una o più stagioni. Una decisione che avrebbe il peso di una retrocessione in Serie B, con conseguenze gravissime sul piano economico e, ovviamente, su quello prettamente sportivo. Vedi l’addio di uno più big.

Un ‘terremoto’ di tali proporzioni farebbe la felicità di tanti club, specie di quelli stranieri che così avrebbero maggiori possibilità di mettere le mani sui calciatori di maggior valore della squadra di Massimiliano Allegri.

Da Federico Chiesa a Gleison Bremer, fino a Vlahovic: potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per i principali ‘gioielli’ bianconeri.

Calciomercato Juventus, de Ligt e il Bayern ne approfittano: assalto a Danilo e Vlahovic

Occhio agli ex come Matthijs de Ligt, l’estate scorsa ceduto al Bayern Monaco per 67 milioni di euro più un massimo di 10 milioni come bonus.

Il centrale olandese potrebbe ‘consigliare’ a Nagelsmann ben due calciatori della Juventus, nello specifico Danilo e proprio Dusan Vlahovic. Il brasiliano può stuzzicare i bavaresi come sostituto di Pavard, il quale potrebbe essere ceduto a fine stagione dato il mancato accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024; il centravanti serbo come erede di Lewandowski, non più acquistato nella scorsa finestra estiva.