L’agente in diretta: “Lampo Arsenal, così ha anticipato la Juve”

Il procuratore del giovane difensore centrale da poco acquistato dai ‘Gunners’ racconta il retroscena della trattativa con alcuni top club di Serie A, fra cui la Juventus

Intervistato dai microfoni di ‘calciomercato.it’ nel corso della diretta streaming del canale Twitch ‘TvPlay‘, l’agente Sasha Huet-Baranov ha trattato dell’operazione d’acquisto conclusa dall’Arsenal nella giornata di ieri delle prestazioni sportive del giovane difensore centrale polacco, Jakub Kiwior.

Quest’ultimo era anzitutto un piacente obiettivo delle big del campionato di Serie A, come raccontato dallo stesso agente: “In Italia tutte le grandi società come Napoli, Juventus e Milan hanno nutrito interesse per il suo cartellino. La capolista non aveva necessità di attuare cambiamenti in rosa, visto il grande stato di forma. Quanto ai bianconeri, beh, sapete come sono andate le cose. I rossoneri hanno invece atteso troppo e questo non perdona i club di Premier League“.

A questa iniziale analisi, Huet-Baranov ha poi aggiunto: “Sapevamo che il ragazzo meritasse una squadra importante, con tutto il rispetto per il Bologna. Non sarebbe mai andato lì. Neanche lui si aspettava di partire così presto, avremmo aspettato il termine della stagione“.

“Quando poi ha bussato alla porta l’Arsenal, questa non può che essere un’occasione unica per un ventiduenne. Se dall’altra parte ci fosse stata la Juventus, forse sarebbe successo lo stesso. Ma gli inglesi sono stati ben più veloci nel chiudere“, ha concluso l’agente.