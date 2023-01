Penalizzazione Juventus: “Squadra ritirata, si va in Premier”

La Corte Federale ha emesso la sentenza dopo la lunga giornata che ha visto molti tifosi con fiato sospeso

La sentenza che punito la Juventus e prosciolto le altre società indagate, ha indubbiamente dato il via a umori e malumori di ogni tipo.

I 15 punti di penalizzazione proiettano la Juventus a metà classifica a 22 punti, con ben 12 punti di distacco dalla quarta posizione della zona Champions League, attualmente contesa tra Lazio, Atalanta e Roma. Inutile dire che le reazioni sono state disparate, goliardiche, perentorie e molto spesso contro il sistema calcio. Tanto che si ipotizza il ritiro della squadra dal campionato di Serie A.

I social impazzano: “Bisogna ritirare la squadra”

Sono state veramente molte le reazioni social dopo la condanna della Juventus con 15 punti di penalizzazione.

Il caso plusvalenze trova quindi un’unica colpevole, evento che ovviamente ha appesantito le critiche nei confronti del sistema calcio e delle istituzioni. Tra chi goliardicamente ha “canzonato” i bianconeri e chi, invece, si è scagliato contro tutto il sistema, c’è stato anche chi ha chiesto a gran voce il ritiro della squadra a costo di “ricominciare dal basso in Premier League”. Per altri invece questo rappresenta solamente il primo passo verso una punizione ben più pesante come la “radiazione immediata”.

Il fattore che più di tutti ha scatenato la polemica, però, è stato il proscioglimento di tutti gli altri club coinvolti. In molto si sono chiesti con chi abbia fatto affari la Juventus se le altre squadre non erano coinvolte.

Lo dico dal 2006 e lo ribadisco adesso: @juventusfc

bisogna ritirare la squadra e andare in @premierleague

partendo anche dal basso non importa, tifosi della #Juve disdire in massa gli abbonamenti del calcio.

E' necessario lasciare a loro il palcoscenico.#iostoconlajuventus https://t.co/RmLSAvXDuy — flr69flr (@flr69flr) January 20, 2023

Prossimi step:

– revoca consegna scudetto 19/20

– radiazione della Juventus 🤞 — ✒️𝓜𝓸𝓽𝓽𝓪 (@tweet_mtt) January 20, 2023

15 punti di penalizzazione? Siete matti! Mollo con il calcio! Non lo guardo più! Stanco di questa assurda, ingiusta e ridicola persecuzione sulla #Juventus: E' iniziata Farsopoli 2! #plusvalenze pic.twitter.com/N2FvRQBZzX — Giuseppe Latorraca (@GiuseLatorraca2) January 20, 2023

Per quanto mi riguarda il calcio italiano muore stasera#Juventus #plusvalenze — Doc Gariff (@docgariff) January 20, 2023

+++ LA JUVENTUS CHIEDE DI SPALMARE I 9 PUNTI DI PENALITÀ IN 9 CAMPIONATI +++#Juventus #plusvalenze #Agnelli — Unfair Play (@unfair_play) January 20, 2023

Lo dico senza ironia twitteriana, non sono minimamente soddisfatto per sto -15, ma solo speranzoso che questa sia la pena minima per il reato minimo. Aspettiamo il concludersi del resto, se confermato, non c'è altra via se non la radiazione.@SerieA @FIGC @Coninews #Juventus — MANUEL Tomori was turned VALENTI (@MANUELV83953500) January 20, 2023