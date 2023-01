Salta il rinnovo e addio Roma: Dybala spiazza tutti

Il fantasista argentino reduce dalla vittoria del Mondiale e dalla buona prestazione contro la Fiorentina fa nuovamente parlare di sé sul mercato, ecco lo scenario inedito in caso di mancato rinnovo

Paulo Dybala, che gioia per gli occhi. Di nome e di fatto. Non che ci fossero dubbi. Il fantasista argentino, reduce dal triste epilogo con la Juventus lo scorso anno, sta pian piano diventando la rivelazione della Roma. Nonostante non abbia preso parte attiva alla conquista del titolo Mondiale con la sua Nazionale, il calciatore sembra aver fatto della sua ‘assente presenza’ in Qatar il pretesto per dare tutto in campionato. Infatti, con la doppietta di ieri contro la Fiorentina ne ha dato ampia dimostrazione.

Le voci adesso corrono veloci. La dirigenza giallorossa capitanata da Tiago Pinto vorrebbe già discutere adesso del prolungamento di contratto con il calciatore di un altro anno ancora, innalzando il suo ingaggio dai 4.2 milioni di euro attuali ad almeno 6 milioni di euro netti. Così facendo verrebbe persino azzerata la clausola rescissoria che vibra sul suo contratto in essere, secondo la quale soltanto un club estero potrebbe prelevarlo a dispetto di un versamento da 12 milioni. Nel caso di un’italiana, invece, il costo lievita a 20 milioni. Senza questi numeri a tormentarlo, José Mourinho potrebbe vivere sereno, con un’arma in più nel proprio scacchiere. Sempre che lo ‘Special One’ venga riconfermato sulla panchina capitolina. In caso contrario, ogni speranza per la permanenza di Dybala potrebbe venire meno. Ecco in che modo.

Senza Mou non c’è Dybala: occhio anche alla qualificazione in Champions

Dybala potrebbe anche pensare di lasciare la Roma nel caso in cui il tecnico portoghese dovesse alzare bandiera bianca sul proprio progetto tecnico e il club non dovesse raggiungere la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Un’eventualità da evitare, almeno per quanto mostrato finora dal calciatore argentino. La sua partenza potrebbe dare più di qualche grattacapo, soprattutto sul possibile sostituto. Non ci sono profili come il suo sul mercato, neppure a costo zero. Questo scenario, in ogni caso, resta decisamente remoto.