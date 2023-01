Il Chelsea non si ferma e piazza il colpo: Juventus e Conte beffati

Il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo, con le società che sono alla ricerca di calciatori per rinforzare le rispettive rose.

Il calciomercato di riparazione è pronto ad infiammarsi, con le società pronte a rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Senza dubbio, il club più attivo in questo senso è il Chelsea, che è intenzionato a rinforzare la rosa di Potter. Il Chelsea occupa la decima posizione in campionato, ed il tecnico necessita di rinforzi per provare a scalare la classifica. Con il grande colpo Joao Felix messo a segno, i blues non sembrano intenzionati a fermarsi, tanto che avrebbero già individuato il nuovo obiettivo da provare a portare a Stamford Bridge.

Il Chelsea non si ferma: obiettivo Pedro Porro

Come detto, dopo il grande colpo Joao Felix che sta sostenendo le visite mediche, il Chelsea non è intenzionato a fermarsi.

Stando a quanto riporta il portale mundodeportivo.com, infatti, i blues vogliono portare a Londra Pedro Porro, difensore spagnolo classe 1999 dello Sporting Lisbona. Sul calciatore, protagonista di una grande stagione con i portoghesi, c’è anche il forte interesse di Juventus e Tottenham, che apprezzano e non poco le sue qualità. Al momento, però, il Chelsea sembra la squadra in vantaggio, tanto che a breve potrebbe presentare un’offerta ufficiale. Il tecnico Amorim, ha parlato di una possibile partenza di Porro specificando che “conosciamo le qualità del giocatore e il numero di occasioni che arrivano dai suoi piedi, non siamo ciechi, per questo o pagano la clausola o non lasceranno il club”. Il Chelsea, quindi, se vorrà portarlo agli ordini di Potter, dovrà sborsare circa 45 milioni di euro. Il mercato europeo è pronto ad infiammarsi, con il Chelsea che si appresta a viverlo da grande protagonista.