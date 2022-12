Guaio Milan: ostacolo Premier per l’erede di Leao

Il Milan ha scelto l’eventuale erede di Rafael Leao ma la concorrenza della Premier potrebbe essere il vero ostacolo

Il Milan aspetta di riaccogliere alcuni dei suoi top player, due su tutti Theo Hernandez e Rafael Leao che stanno andando avanti con le loro nazionali al Mondiale.

La Francia di Theo se la vedrà con l’Inghilterra nei quarti di finale, il Portogallo di Leao, invece, con il Marocco che qualche giorno fa ha eliminato la Spagna. I due milanisti, qualora passassero il turno, si affronterebbero in una delle due semifinali, in cui tra i protagonisti rossoneri ci sarebbe anche Olivier Giroud. Il Milan spera di riaverli al meglio della condizione per la ripresa del campionato ma deve fare i conti anche col mercato. Leao è uno dei nomi più chiacchierati e i due gol realizzati al Mondiale potrebbero aumentare la richiesta. Paolo Maldini sta già valutando alcuni possibili nomi per il dopo Leao e uno di quelli selezionati è uno spagnolo.

Milan, Maldini punta Baena per il dopo Leao

Il Milan sta valutando diversi profili per sopperire all’eventuale cessione di Rafael Leao e il nome caldo è quello di Alex Baena, ala sinistra spagnola classe 2001. Attualmente milita in Liga, nel Villareal e in questa prima parte di stagione ha già collezionato ottimi numeri: 8 gol complessivi tra Liga e Conference League e 3 assist.

Il ‘Sottomarino giallo’ lo valuta circa 15 milioni di euro, una cifra abbordabile per il Milan che, però, deve superare la concorrenza di club come Manchester City, Liverpool, Arsenal e Chelsea. La richiesta di club così prestigiosi potrebbe far lievitare il prezzo del calciatore e rendere tutto più complicato per i rossoneri che, però, potrebbero essere favoriti dall’incasso della cessione di Leao.