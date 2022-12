Del Piero torna alla Juventus: ha già scelto il nuovo allenatore

Alessandro Del Piero potrebbe così fare il suo ritorno alla Juventus, questa volta in altre vesti: la suggestione con il nuovo allenatore

Il caos degli ultimi giorni in casa Juventus ora potrebbe avere risvolti positivi con Elkann che vorrebbe subito Alessandro Del Piero nel Cda bianconera dopo le dimissioni di massa con Agnelli e Nedved ormai fuori.

Già da anni il profilo di Del Piero è stato accostato al club bianconero, ma ormai John Elkann potrebbe passare così ai fatti. Al momento il nuovo presidente della Juventus è Gianluca Ferrero e così nel nuovo consiglio di amministrazione ci potrebbe essere spazio per la leggenda della Juventus, Alessandro Del Piero. Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, il neo-presidente potrebbe chiamare così l’ex attaccante bianconero e della Nazionale italiana, campione del Mondo nel 2006, per ridare così credibilità alla società che è stata messo sotto torchio nelle ultime ore con le numerose vicende extra-calcistiche in cui è stata coinvolta. Al momento la Procura di Torino e la giustizia sportiva stanno studiando le carte: sarebbe affrettato dare giudizi.

Il suo ruolo potrebbe essere quella di vice-presidente per mettere la sua impronta per quanto riguarda il progetto tecnico. L’addio di Del Piero è stato sempre visto in maniera negativa, ma il suo ritorno ora sembra sempre più cosa fatta. Al momento si trova proprio a Doha in Qatar per ammirare da vicino i Mondiali: entro fine dicembre potrebbero esserci novità importanti in casa bianconera. Una voglia di essere più operativo che mai per il bene della Juventus, il club che ha amato da sempre.

Juventus, il consiglio di Del Piero per l’allenatore

L’obiettivo di Elkann è quello di fare piazza pulita della Juventus di Agnelli con la suggestione di Del Piero chiamata Didier Deschamps, che quasi sicuramente dirà addio alla Francia dopo i Mondiali. Al suo posto sarebbe già pronto l’ex allenatore del Real Madrid, l’altra leggenda del calcio mondo, Zinedine Zidane. Una rivoluzione già in atto e che sarà più chiara entro fien dicembre con il nuovo consiglio di amministrazione del club bianconero.