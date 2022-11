TV PLAY | Lautaro in panchina, c’è la sentenza: “Giusto puntare su Messi”

La scelta di Scaloni di mettere in panchina Lautaro Martinez per il match con la Polonia non sorprende alcuni addetti ai lavori

Nel Gruppo C – quello, per intenderci, dell’Argentina di Lionel Messi – è ancora tutto in bilico a 90′ dalla fine della fase a gironi. L’Albiceleste nell’ultimo match affronta la Polonia accusando un distacco in classiifca di un punto, mentre in contemporanea, a Losail, il Messico fanalino di coda si gioca le sue ultime chances di qualificazione contro la sorprendente Arabia Saudita.

Per la decisiva gara contro Lewandowski e compagni, il ct Scaloni ha fatto una scelta che ha sorpreso un po’ tutti: Lautaro Martinez parte dalla panchina. Con i sudamericani sostanzialmente obbligati a vincere se voglino raggiungere il primo posto nel girone, la decisione del tecnico fa disuctere. C’è anche però chi, come Enzo Bucchioni, prova a dare un’interpretazione del perchè il ‘Toro’ abbia temporaneamente perso il suo posto da titolare. Ecco le sue parole ai microfoni di calciomercato.it su Twitch TvPlay.

L’esclusione di Lautaro e la centralità di Leo Messi

“Scaloni evidentemente vuole dare una scossa e un segnale a tutto il gruppo. L’Argentina fino a questo momento non ha fatto benissimo, ora cerca qualcuno che possa giocare bene con Messi. Lautaro se non è al centro dell’attenzione non si trova a suo agio e la formazione argentina deve mettere in primo piano un certo Lionel Messi“, esordisce il giornalista.

“Questo è il mondiale del suo calciatore più importante, quindi è normale lasciare il campione del PSG al centro dell’attenzione. Nel 2026 ci sono i Mondiali negli Stati Uniti, loro hanno bisogno di riaccendersi e hanno bisogno di personaggi globali che mandino avanti l’industria del calcio in quel paese. Mbappè non è trainante per il movimento come lo sono Messi e Ronaldo, dal punto di vista dell’immagine“, ha poi rincarato Bucchioni. Non c’è dubbio che l’attaccante nerazzurro sia rimasto un po’ deluso dall’esclusione, ma il Mondiale, almeno nella speranza degli appassionati argentini, è ancora lungo per l’Albiceleste. Non mancheranno altre occasioni per realizzare il primo gol nella kermesse asiatica di Qatar 2022.