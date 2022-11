Bayern e Premier spaventano l’Inter: pronto l’assalto a gennaio

Le società, visto lo stop dei campionati per via del mondiale, iniziano a programmare il calciomercato del presente e del futuro.

Con i mondiali in Qatar che si sono presi la scena, per le società è tempo di iniziare a programmare il calciomercato che, ricordiamo, prenderà il via a gennaio. I grandi top club europei, però, stanno pensando anche al prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione.

E’ il caso del Bayern Monaco, che ha intenzione di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del mister Julian Nagelsmann. A tal proposito, i bavaresi sembrano avere le idee chiare sul calciatore da provare a portare a Monaco nella prossima stagione.

Anche il Bayern si iscrive alla corsa per Thuram

Stando a quanto riportato dal quotidiano francese l’Equipe, il calciatore che i bavaresi stanno osservando è Marcus Thuram, attaccante classe 1997 di proprietà del Borussia M’gladbach. Visto il contratto in scadenza nel prossimo giugno, la concorrenza per accaparrarselo è folta. In Italia anche l’Inter si è mostrata molto interessata, e non è da escludere che i nerazzurri possano provare a fare un tentativo. La minaccia più grande, però, è rappresentata dalla Premier League, visto che una big del campionato potrebbe battere la concorrenza anticipando il suo arrivo nel mercato invernale. Per i tedeschi la cessione in Inghilterra sarebbe la soluzione migliore, in quanto permetterebbe al club di guadagnare qualcosa invece di perderlo a zero, visto che, salvo clamorosi colpi di scena, il calciatore non rinnoverà il proprio contratto. La sensazione è che il Bayern Monaco ci proverà, proponendo a Thuram un contratto importante e un ruolo da protagonista nella prossima stagione. Decisiva sarà la volontà del ragazzo, che potrebbe scegliere di lasciare la Bundesliga per fare nuove esperienze. Bayern e Inter restano in attesa, aspettando il momento giusto per provare ad avviare i contatti. Il mercato è pronto ad entrare nel vivo.