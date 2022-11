Trentacinque milioni: Guardiola lo ‘frega’ al Milan

Guardiola, fresco di rinnovo, si guarda intorno per la costruzione del City per i mesi a venire

Pep Guardiola sta osservando con molta attenzione i Mondiali in corso in Qatar e avrebbe già palesato la sua lista dei desideri alla dirigenza per il mercato invernale ed estivo.

Effettivamente sono molti i giocatori a essersi messi in mostra nel trofeo intercontinentale, basti pensare a Gakpo, che continua a “bucare” tutti i portieri avversari. Anche per il Milan vale lo stesso discorso, con Pioli particolarmente attento agli sviluppi in Qatar, sia dei suoi giocatori, sia di possibili futuri innesti in rosa.

Guardiola punta Okafor, Pioli a mani vuote

Noah Okafor, punta del Salisburgo e della nazionale svizzera, ha catturato l’attenzione di Pep Guardiola e non solo. Nonostante non abbia ancora inciso in questo Mondiale con soli 18 minuti disputati, le sue prestazioni in Austria non sono certo passate inosservate. Gli 11 gol e i 2 assist in 27 partite con la maglia del RB Salisburgo hanno contribuito a far salire la sua valutazione, infatti fu prelevato dagli austriaci per una cifra di 11 milioni dal Basilea e oggi si parla di un valore di almeno 25. Okafor è sempre stato uno degli obiettivi di Stefano Pioli, ma il Man City sembra pronto a mettere sul tavolo 35 milioni di euro che potrebbero stravolgere i piani del Milan. A tanto ammonta infatti la richiesta del Salisburgo per far partire Okafor, nonostante il suo contratto sia in scadenza nel 2024. Indubbiamente se c’è un momento per massimizzare i profitti per gli austriaci, è proprio quello imminente del calciomercato invernale. Il Milan al momento non ha avanzato nessuna offerta ufficiale, ma 35 milioni potrebbero essere considerati un esborso troppo esoso da parte della dirigenza rossonera.