Maldini ha deciso: ecco il colpo dall’Argentina di Scaloni

Il Milan di Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino Guido Rodriguez per le prossime finestre di calciomercato: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli occupa attualmente, nel campionato italiano, il secondo posto in classifica.

I rossoneri, reduci dalla vittoria dello scudetto ai danni dei cugini dell’Inter di Simone Inzaghi, sono partiti col piede giusto anche in questa stagione, ma nelle ultime settimane è arrivato qualche passo falso di troppo che ha fatto perdere un po’ di contatto dalla capolista, l’irrefrenabile Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri stanno viaggiando a vele spiegate in queste prime 15 giornate di Serie A e si trovano, al momento, addirittura ad 8 punti di vantaggio sul Milan di Pioli, 10 sulla Juventus di Massimiliano Allegri e 11 sull’Inter di Simone Inzaghi. Un bottino da non sciupare per i partenopei, una lepre da inseguire per il Diavolo che deve recuperare terreno nonostante qualche difficoltà di troppo accusata, almeno in questa prima parte di stagione, a centrocampo. L’addio a parametro zero di Franck Kessie, collante fra tutti i reparti, si è fatto sentire e non poco e i rossoneri sono ora alla ricerca di nuove soluzioni in sede di calciomercato e nuovi profili da affiancare a Sandro Tonali e Ismael Bennacer, certezze in quella fetta di campo. Un nome interessante potrebbe arrivare dal mondiale, più precisamente dall’Argentina di Lionel Scaloni: stiamo parlando di Guido Rodriguez, mediano dell’Albiceleste e del Real Betis in Spagna.

Calciomercato Milan, obiettivo Guido Rodriguez

Guido Rodriguez, valutato circa 20 milioni di euro dal Real Betis, non sta avendo finora troppo spazio con la selezione sudamericana e, salvo clamorose sorprese, il suo prezzo non dovrebbe aumentare considerando anche la scadenza, a breve termine, del suo contratto con il club andaluso, nel 2024. Rodriguez si trova infatti nella stessa condizione contrattuale di Rafael Leao, stella del Milan, e proprio i rossoneri potrebbero, magari in estate, tentare una manovra low cost per assicurarsi le prestazioni del giocatore argentino in grado di agire sia da interno di centrocampo sia da mezz’ala.