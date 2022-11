Francia, ritorno Benzema in Qatar: l’annuncio UFFICIALE

Karim Benzema, fresco di Pallone D’Oro, si era preparato al Mondiale ma l’infortunio aveva demolito le sue speranze

Karim Benzema è probabilmente uno degli attaccanti più forti in attività e a dimostrarlo ci sono i suoi numeri e le sue prestazioni.

Durante il ritiro della Francia, il bomber si è fermato per un infortunio a livello muscolare, mettendo così fine al suo sogno di partecipare a un Mondiale dopo 8 anni dalla sua ultima apparizione. Tuttavia Deschamps ha ritenuto opportuno mantenere Karim Benzema nella lista dei convocati, senza correre ai ripari convocando un sostituto. Sono arrivate le dichiarazioni ufficiali

Deschamps: “Non sto pensando a Benzema”

Alla vigilia del match tra Francia e Tunisia, Didier Deschamps ha voluto dire la sua sulla situazione riguardante Benzema. L’attaccante era tornato a Madrid per recuperare dall’infortunio, ma Deschamps non ha voluto concentrare l’attenzione su un singolo giocatore, invitando pertanto a concentrarsi sui giocatori che ha a disposizione: “Non è una cosa a cui sto pensando ora. Sapete la sua situazione e i suoi tempi di recupero. Qui ho 24 giocatori e ho già molto lavoro con loro. Preferisco non affrontare queste cose, perché non hanno niente a che fare con la nostra vita di tutti i giorni”