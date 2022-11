“C’è qualcosa di molto più grande sotto”: la Juventus trema

Colpo di scena in casa Juventus con le dimissioni del Cda bianconero: addio ad Agnelli e Nedved, una rivoluzione incredibile

Le dimissioni con l’annuncio a sorpresa nella serata di lunedì sera 29 novembre 2022: Agnelli e Nedved non faranno più parte del Cda bianconero con Arrivabene che resterà soltanto in questa fase di transizione per poi salutare anche lui a breve. Il nuovo presidente sarà Gianluca Ferrero con l’annuncio ufficiale di Exor, la società che controlla anche la Juventus.

Così il giornalista Sandro Sabatini ha svelato il suo punto di vista ai microfoni di Radio Radio per tutto quello che sta succedendo in queste ultime ore in casa Juventus: “C’è qualcosa di molto più grande sotto, ma al tempo stesso parliamo a mio parere di qualcosa di distante dalla parte sportiva. Cherubini, che è il direttore sportivo, resta al suo posto, per dire”.

Successivamente è entrato più nel dettaglio rivelando: “Delle similitudini con il 2006 ci sono, ma per il momento soltanto come cambiamento di equilibri di potere all’interno della famiglia: Elkann nel 2006 approfittò della situazione per far fuori Moggi, Giraudo e Bettega, oggi credo che sia successa, per il momento, la stessa cosa. Non so se ci saranno conseguenze dal punto di vista sportivo, anzi sinceramente ne dubito. Dal punto di vista penale, è un’altra storia”.

Juventus, novità in casa bianconera

Anche Alessandro Del Piero potrebbe così far parte del Cda bianconero con novità importanti a partire dalle prossime ore. La leggenda del calcio italiano ha rivelato di non aver avuto ancora nessun contatto, ma ha rivelato che una casa a Torino ce l’ha ancora affermandolo in maniera ironica. Una voglia di tornare a fare il bene della Juventus per riportare tranquillità all’interno del club torinese. Momenti delicati in questi giorni con la situazione che dovrà essere riportata subito alla calma in vista dei prossimi incontri da gennaio. Una rivoluzione subito in atto con la voglia di essere ancora protagonisti in ottica futura.