Non c’è pace per la Juventus: UFFICIALE richiesta di sanzione

Dopo il caos nella serata di ieri, dovuto alle dimissioni da parte dell’intero consiglio di amministrazione, per la Juventus sembra non esserci pace. La Liga, infatti, ha chiesto sanzioni immediate per il club bianconero.

Come detto, la Liga, ha richiesto sanzioni immediate per la vecchia signora, in merito alla violazione del Fair Play finanziario. Nella nota pubblicata oggi, si chiedono per la Juventus “immediate sanzioni sportive”. Già nell’Aprile di quest’anno, era stato presentato un esposto alla Uefa contro la Juventus per “violazioni del regolamento del fair play finanziario su cui stava indagando la Guardia di Finanza”, ed in particolare per “aver contabilizzato i trasferimenti al di sopra del loro valore equo e di aver sottovalutato le spese dei dipendenti, in violazione del fair play finanziario della Uefa”.

Non c’è pace per la Juventus: la Liga chiede sanzioni

Nel comunicato apparso, la Liga fa riferimento anche alle dimissioni avvenute nella giornata di ieri, dichiarando che “i rappresentanti della Juve riconoscono gravissime irregolarità contabili, finalizzate anche a ingannare le autorità Uefa per il fair play finanziario, tra l’altro”. Il comunicato si conclude con la Liga che spiega “l’obiettivo è di promuovere un calcio finanziariamente sostenibile in Europa, la Liga sostiene queste accuse contro la Juventus e chiede che le autorità competenti applichino sanzioni sportive immediate contro il club”.