Il ritorno di Del Piero alla Juventus: “Nessuno meglio di lui”

La rivoluzione societaria decisa dal CdA bianconero potrebbe prevedere il clamoroso ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus

Un fulmine a ciel sereno. La lettera con cui Andrea Agnelli ha annunciato le dimissioni dell’intero CdA della Juventus ha subito aperto dei clamorosi scenari per l’immediato futuro. Exor, la holding che controlla il club bianconero, ha già ufficializzato Gianluca Ferrero come nuovo numero uno del club. Ma ovviamente le new entry nono sono finite qui.

Già dalla tarda serata di ieri balla con insistenza il nome di Alessandro Del Piero, invocato a più riprese dai tifosi bianconeri nelle ultime settimane. Il terremtoto societario in atto nella società più vincente del calcio italiano potrebbe finalmente comportare il ritorno a casa di una figura che per l’ambiente bianconero è un’assoluta garanzia. Almeno così la pensano la stragrande maggioranza degli appassionati juventini, che sui social hanno fatto sentire a gran voce la loro opinione sull’evenutalità di un suo approdo in società.

Del Piero alla Juventus, è un plebiscito social

✔️ Gianluca #Ferrero – Presidente ✔️ Alessandro #Nasi – Amministratore Delegato ✔️ Alessandro #DelPiero – Vice Presidente 📌 Questa la linea che cercherà di seguire Exor. 📲 Font: @JmedicalPark ✅ pic.twitter.com/Js3RSpbx3w — Ingrid Sherlyn Bianconera 🦓 (@IngridSherlynB1) November 29, 2022

Dopo le dimissioni di #Agnelli e dell’intero CDA, la #Juventus deve ripartire da qualche uomo-simbolo in Società per ridare entusiasmo all’ambiente e alla tifoseria. In questo momento non vedo nessuno meglio di #DelPiero. #Juve — Gianluca Barile (@GianlucaBarile_) November 29, 2022

@juventusfc e adesso,fatta piazza pulita,vogliamo a gran voce anche lui in società #Juventus #DelPiero l’unico uomo che abbia mai amato la vecchia signora e l’unico juventino davvero amato da tutti noi! ⚪⚫ Chiediamo a gran voce il suo nome! @lapoelkann_ riferisci pure… pic.twitter.com/6QdXojAyCK — Michele La Francesca (@Mikyjuve89) November 29, 2022

Dalle parole di #DelPiero si capisce chiaramente che tornerebbe più che volentieri in società. Speriamo che dopo questo periodo di transizione #Elkann ci faccia un pensierino, ma purtroppo ne dubito…#Ferrero #Juventus — Alessandro Bonardi (@alessandrothg) November 29, 2022