“Allegri pensa alle dimissioni”: nuova clamorosa svolta per la Juventus

Il tecnico bianconero potrebbe seguire il Consiglio di Amministrazione nella decisione di lasciare la propria mansione alla Juventus, ore di valutazione

La giornata di ieri è stata ricca di colpi di scena per l’intero movimento del calcio nostrano, con la vicenda delle dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione della Juventus ad aver inaspettatamente rapito la scena mediatica internazionale per questioni di ordine finanziario ancora da analizzare approfonditamente dagli organismi competenti.

Gli addii di Agnelli in qualità di presidente, Nedved come vicepresidente e Arrivabene nelle vesti di amministratore delegato (sebbene abbia una proroga temporanea fino a nuovo ordine), così come il resto dei funzionari del club, potrebbero tuttavia non essere gli unici. A questi, nelle prossime ore, potrebbe aggregarsi anche il tecnico Massimiliano Allegri.

Anche Allegri verso l’addio: ipotesi di rivoluzione completa

Già nel polverone delle critiche per una gestione tutt’altro che vincente nel corso della prima fase di stagione, con accenni di ripresa nelle ultime giornate, Allegri non si era esposto sull’eventuale decisione di rassegnare le dimissioni in quel frangente perché fermamente convinto di poter riprendere in mano le redini della situazione di magra. Adesso però, con una vera e propria rivoluzione in atto, il tecnico potrebbe concludere il piano di ripartenza del club compiendo il passo decisivo verso nuovi lidi.

Stando alle parole di Momblano, tuttavia, non si esclude che la nuova presidenza bianconera possa concedere al tecnico un’ulteriore dose di fiducia fino al termine della stagione, con la consapevolezza che buona parte degli obiettivi stagionali sono ormai tramontati e si debba procedere uniti verso un’unica grande direzione. La speranza dell’ambiente è che la crisi interna possa essere superata nel minor tempo possibile per salvaguardare squadra e tifosi.