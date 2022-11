Rebus Mondiale, Marotta prova a beffare la Juve

Il caso Onana lascia dubbi all’Inter: occhi sul talento di Serie A e possibile beffa per la Juventus

Uno dei misteri di questo Mondiale in Qatar riguarda l‘esclusione di André Onana dal Camerun. Il portiere dell’Inter, dopo aver giocato titolare nella prima partita contro la Svizzera, ma il caso è scoppiato prima della seconda gara contro la Serbia.

Il Mondiale di Onana è già terminato e il portiere nerazzurro è tornato in Camerun. Adesso l’ex Ajax è pronto a dedicarsi all’Inter. I nerazzurri gli hanno affidato ormai da mesi le chiavi della porta, garantendogli la titolarità a discapito di Handanovic. Onana ha dato buoni segnali, anche se i gol sono arrivati e non pochi. L’Inter lo considera un portiere di valore ma non è convinta al massimo e per questa ragione sta cercando anche un’altra soluzione sul mercato. Beppe Marotta ha già messo nel mirino un nuovo portiere e potrebbe mettere il bastone tra le ruote alla Juventus.

Inter, occhi su Vicario: duello di mercato con la Juve

L’Inter ha messo gli occhi sul talentuoso portiere italiano, Guglielmo Vicario. Il classe ’96 dell’Empoli sta vivendo una grandissima stagione in Serie A, confermando quanto di buono si era visto nella scorsa stagione. Anche la Juventus lo ha puntato ormai da tempo come possibile portiere del futuro ma il caos societario dei bianconeri, con le dimissioni di tutta la dirigenza, potrebbe frenare l’operazione per il giocatore dell’Empoli. L’Inter è pronta a sorpassare i bianconeri, magari già nella sessione di gennaio.