Benzema al Mondiale, arriva la clamorosa indiscrezione

Già qualificata agl ottavi di finale dopo le prime due gare, la Nazionale francese potrebbe riabbracciare il suo fuoriclasse: la situazione

Bloccata dalla tensione per i primi 20-25′ della prima gara mondiale contro l’Australia, la Francia di Didier Deschamps ha poi fatto sfoggio di tutte le sue qualità andandosi a prendere con autorità i tre punti sia contro i ‘Socceros‘, che nella successiva gara contro la Danimarca. Nonostante le molteplici assenze per infortunio, i Bleus hanno dimostrato ancora una volta la loro pericolosità offensiva, con un Kylian Mbappé ovviamente sugli scudi.

Eppure, sostiene qualcuno, alla lunga la forzata rinuncia a gente come Maignan, Pogba, Kante, Nkunku e all’ultimo Pallone d’Oro, potrebbe farsi sentire. A rendere però ancor più sereno il ritiro qatariota dei francesi ci hanno pensato oggi i media spagnoli. Che hanno lanciato un’indiscrezione che farebbe felice il ct, qualora fosse poi effettivamente confermata. Benzema è guarito. Benzema è sano. Il centravanti del Real Madird potrebbe clamorosamente essere riaggregato alla nazionale transalpina.

Benzema torna in Qatar? L’indiscrezione dalla Spagna

Il formidabile attaccante delle Merengues, comè noto, era stato costretto a rinunciare al Mondiale lo scorso 20 novembre, a poche ore dal debutto, a causa di un problema al quadricipite della coscia sinistra. Secondo quanto riportato da ‘Onda Madrid‘, la lesione sarebbe in realtà già rientrata e il franco-algerino sarebbe pronto per la ripresa degli allenamenti delle ‘merengues’, fissata per giovedì 1° dicembre.

Dato che però nella data riferita come utile per il rientro al centro d’allenamento del Real, il Mondiale sarebbe ancora in pieno svolgimento (gli ottavi di finale prenderanno il via sabato 3), sta prendendo forma una pazza idea: Benzema potrebbe riaggregarsi al gruppo per essere a disposizione per la seconda, decisiva parte della kermesse mondiale. Il centravanti è a tutti gli effetti inserito nella lista dei convocati della FIFA, quindi potrebbe regolarmente arrivare in ritiro ed essere eventualmente schierato.