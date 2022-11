Svizzera ko di corto muso: Casemiro manda il Brasile agli ottavi

Secondo successo consecutivo per il Brasile di Tite, che piega anche la Svizzera grazie al missile di Casemiro: obiettivo ottavi raggiunto

Il Brasile non si ferma, anche in assenza di Neymar. Alla Svizzera di Murat Yakin è toccata la stessa sorte della Serbia, con gli elvetici usciti sconfitti di misura dal match contro gli uomini guidati dal CT Tite. Un’altra vittoria, che consente alla Nazionale verdeoro di salire a quota 6 punti e staccare subito il pass per gli ottavi di finale del Mondiale.

I ‘Pentacampeoes’ passano in vantaggio al 66esimo del secondo tempo, con la marcatura a firma Vinicius Junior. La rete, però, viene annullata dall’arbitro – tramite l’ausilio del Var – per la posizione di Richarlison, pescato in un precedente fuorigioco di rientro.

Mondiale, Brasile-Svizzera 1-0: marcatori e classifica

Ci pensa, poi, Casemiro a regalare il successo ai suoi: il di proprietà del Manchester United, al minuto 83, sfrutta al meglio l’appoggio di Rodrygo e sfoggia senza esitare un esterno collo destro al volo dal limite dell’area. Il missile non lascia scampo a Sommer e i brasiliani conquistano il passaggio del turno.

Brasile-Svizzera 1-1: 83′ Casemiro (B)

CLASSIFICA GRUPPO G: Brasile 6, Svizzera 3, Camerun 1, Serbia 1