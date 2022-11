Messi in gol, Adani non si contiene: “Che mancanza di rispetto”

Lionel Messi ha fatto esultare i tifosi dell’Argentina dopo la sconfitta contro l’Arabia Saudita: critiche anche ad Adani

Una voglia di raccontare il calcio senza pause e con una frenesia sempre più passionale. Lele Adani, ex difensore della Nazionale italiana ed ora commentatore tecnico Rai, ha gioito in maniera incredibile al gol

Così il giornalista Tony Damascelli ha rivelato ai microfoni di Radio Radio il suo punto di vista dopo l’esultanza da urlo: “Per la questione di Adani non si tratta di essere passionali, si tratta di mettere sul piatto un ego smisurato, pensare che gli altri non abbiano conoscenza del calcio”. Po ha aggiunto: “Si tratta una mancanza di rispetto anche degli abbonati televisivi. Salvate il povero Stefano Bizzotto che deve avere a che fare tutti i giorni con una voce tecnica così invadente”.

Rispetto al passato in cui le telecronache erano più sobrie, ora sono più narrate in maniera passionale. Adani, inoltre, è sempre vicino al mondo sudamericano conoscendo nello specifico talenti argentini e brasiliani in particolar modo. Una voglia incredibile di mettere in circolo la sua passione, anche alla Bobo Tv con i suoi ex compagni Bobo Vieri, Nicola Ventola ed Antonio Cassano. Prima a Sky Sport, poi sui canali Rai con i suoi racconti dettagliati mostrando così tutto il suo sapere. La sua esultanza al gol di Messi contro il Messico ha fatto storcere il naso a molti, ma ha sempre rivelato la sua grande passione per la Pulce.

Adani, la rivoluzione del ruolo di commentatore

Un’analisi dettagliata anche dal punto tattico con conoscenze davvero da allenatori. Spesso questo modo di affrontare il calcio può risultare pesante per molti tifosi, ma negli anni anche il racconto del gioco è cambiato in maniera drastica mettendo in circolo anche una passione smisurata per questo sport che è ormai molto di più per ognuno di noi. Lele Adani è diventato ormai una figura universale anche sui social con i suoi filmati che fanno il giro di Instagram e Whatsapp.