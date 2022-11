Sacrificato di lusso: Morata torna a casa

Alvaro Morata e la Juventus, non è ancora finita e Massimiliano Allegri non molla il suo pupillo. La possibile operazione in casa bianconera

La Spagna di Luis Enrique ancora nel segno di Alvaro Morata, alla seconda rete consecutiva al Mondiale in Qatar in uscita dalla panchina, ieri nel big match contro la Germania.

L’ex bianconero si è confermato l’attaccante più importante per Luis Enrique: “Alla fine la Juve non mi ha comprato e la possibilità di tornare all’Atletico Madrid c’è sempre stata. Io ho visto tutte le partite dell’Atletico e ho continuato a parlare con tanti miei compagni, sapendo che c’era la possibilità di tornare. Ci sono pochi posti migliori dell’Atletico dove essere felice. Mi sento fortunato a essere qui”. Come noto, dopo il mancato riscatto della Juventus, lo spagnolo è rientrato all’Atletico. “Alla Juve mi sono sempre sentito voluto bene, ma credo molto al destino e mi manca vincere qualcosa con l’Atletico. Sapevo già che sarei tornato, anche durante la scorsa stagione lo avevo già detto a mia moglie e alla mia famiglia”. Massimiliano Allegri, però, non molla il suo pupillo.

Calciomercato Juventus, Allegri non molla Morata: gli fa spazio un big

Nelle ultime settimane stanno trovando conferme le voci sul mancato riscatto di Leandro Paredes. La qualificazione agli ottavi di Champions era una delle condizioni per l’obbligo di riscatto dal PSG, e l’attuale rendimento del centrocampista argentino lo allontana dalla Juventus. Coi soldi risparmiati per Paredes, la dirigenza bianconera potrebbe così tornare all’assalto di Morata. Nel prossimo giugno, in particolare, lo spagnolo sarà ad un anno esatto dalla scadenza del contratto e con una valutazione con ogni probabilità inferiore a quella fatta in estate e oggi dall’Atletico Madrid. Allegri non molla Morata.