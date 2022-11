L’Atletico irrompe con decisione: il Milan ora trema

Con lo stop dei campionati per via del mondiale, le società possono programmare il calciomercato sia in entrata che in uscita.

Con il mondiale in Qatar che si è preso la scena, le società possono iniziare a programmare il proprio calciomercato, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Per quanto riguarda le uscite, uno dei top club europei potrebbe cedere calciatori importanti per poi rinforzare la propria rosa.

Stiamo parlando dell’Atletico Madrid, che nel mercato di riparazione potrebbe cedere giocatori importanti. I tre calciatori che potrebbero salutare i colchoneros sono De Paul, Carrasco e Lemar, che non sembrano più rientrare nei piani del tecnico argentino. In caso il club riesca a piazzare questi calciatori, il Cholo ha già espresso la sua volontà per quanto riguarda un possibile rinforzo.

L’Atletico Madrid piomba su Ziyech: è sfida al Milan

Il calciatore che l’Atletico sta seguendo con particolare attenzione è Hakim Ziyech, centrocampista classe 1993 in forza al Chelsea. Il calciatore si sta mettendo in grande mostra nel mondiale in Qatar e, per questo motivo, stando a quanto riporta il portale elgoldigital.com, Simeone lo avrebbe richiesto alla società come rinforzo nel mercato invernale. Questa notizia non farà piacere al Milan, che segue il calciatore dalla scorsa estate. Le possibili cessioni di De Paul, Lemar e Carrasco, permetterebbero ai colchoneros di avere disponibilità economica importante per chiudere l’operazione, con il Chelsea che non si opporrebbe ad una sua cessione. Se il Milan vorrà provare a portare il talento marocchino alla corte di Pioli, dovrà cercare di fare in fretta per evitare l’inserimento definitivo dell’Atletico. Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo, con Ziyech che si appresta a viverlo da assoluto protagonista.