Asse Lione-Madrid infuocato: Juventus anticipata da Benzema

L’asse tra il Lione e il Real Madrid potrebbe fortificarsi ulteriormente col colpo sponsorizzato da Benzema che anticipa la Juventus

Il calciomercato non prevede esclusioni di colpi e la Juventus questo lo sa bene. I bianconeri sono al lavoro per trovare rinforzi per la rosa di Massimiliano Allegri, che nella seconda parte di stagione dovrà risalire la classifica dopo un inizio di stagione sicuramente difficile.

Nel frattempo la società bianconera non perde di vista i giovani talenti su cui poter puntare per il futuro. Proprio uno di questi potrebbe essere soffiato alla Juventus dal Real Madrid, che ha ormai un solido asse con il Lione. Benzema lo convince a scegliere i ‘Blancos’.

Calciomercato Juventus, Malo Gusto soffiato dal Real Madrid con lo zampino di Benzema

La Juventus continua a puntare forte sui giovani, come dimostrato dai diversi talenti che hanno conquistato un posto nell’undici di Massimiliano Allegri durante la prima parte di stagione. I bianconeri anche in chiave mercato continuano a osservare diversi profili promettenti, tra cui quello di Malo Gusto, terzino classe 2003 del Lione.

Dalla Spagna continuano ad accostare il profilo del gioiello francese al Real Madrid, dove a fargli da sponsor potrebbe essere Karim Benzema, anche lui ex Lione nei ‘Blancos’. L’operazione tra i due club potrebbe chiudersi per 30 milioni, prendendo così in anticipo la Juventus.