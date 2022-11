Intreccio Premier-Bundesliga: Juve, colpaccio da 50 milioni

Con lo stop dei campionati per via del mondiale, le società possono iniziare a programmare il mercato.

Con i mondiali in Qatar che si sono presi la scena, le società hanno tutto il tempo per programmare il mercato non solo del presente ma anche del futuro. Sono molti i club che stanno già pensando al prossimo mercato estivo, in vista della prossima stagione.

Uno di questi club è la Juventus, che ha intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. La vecchia signora, oltre a pensare al mercato di riparazione che prenderà il via a gennaio, sta monitorando possibili acquisti anche per la prossima stagione, sopratutto per quanto riguarda il reparto arretrato.

La Juventus pensa a Gabriel per la difesa

Il calciatore che la dirigenza sta monitorando costantemente in vista della prossima stagione è Gabriel Magalhães, difensore brasiliano classe 1997 di proprietà dell’Arsenal. Il calciatore, autore di una grande prima parte di stagione con i gunners, ha attirato l’attenzione dei bianconeri che, dopo l’addio di Chiellini, necessitano di un difensore mancino. Proprio per questo motivo, il classe 1997 sembra essere il profilo perfetto, anche se il costo del cartellino non è affatto basso. L’Arsenal, infatti, per lasciar partire il proprio difensore, chiede non meno di 50 milioni di euro. Un aiuto alla Juventus potrebbe darlo Danilo, che sta spingendo per convincerlo a sposare il progetto bianconero. Un altro fattore importante è rappresentato da Hincapié, classe 2002 del Leverkusen che, stando a quanto riporta il portale fichajes.net, i gunners vorrebbero acquistare per la prossima stagione. In caso di acquisto, la vecchia signora potrebbe avere la strada spianata per il difensore brasiliano, già cercato l’estate scorsa. La sosta per il mondiale potrebbe essere l’occasione giusta per iniziare a parlarne. Il mercato del presente e, sopratutto, del futuro è pronto ad entrare nel vivo.