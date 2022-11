L’Inter ha scelto il dopo Gosens: pronti più di 20 milioni

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo, con le società che si stanno muovendo sia in entrata che in uscita.

Con i mondiali in Qatar che si sono presi la scena, le società hanno iniziato a programmare il proprio calciomercato, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Con l’uscita di qualche pedina importante, i club potrebbero intervenire per rinforzare la rosa dei rispettivi allenatori.

E’ il caso dell’Inter che vorrebbe aggiungere qualche pedina al tecnico Simone Inzaghi, sopratutto se dovesse uscire qualcuno. Il più accreditato a lasciare Milano è Robin Gosens, che non rientra nei piani del tecnico piacentino ed ha molti estimatori, sopratutto in Germania. Qualora la sua partenza dovesse concretizzarsi, la dirigenza avrebbe già scelto il possibile sostituto.

L’Inter ha scelto il dopo Gosens: piace Robinson

Il calciatore che la dirigenza avrebbe individuato come dopo Gosens è Antonee Robinson, difensore classe 1997 di proprietà del Fulham. Stando a quanto riporta il quotidiano inglese Sun, infatti, la dirigenza starebbe pensando di offrire circa 20 milioni di sterline per assicurarsi le sue prestazioni, con il giocatore che ha dato piena disponibilità al trasferimento in Italia. Il calciatore andrebbe a completare la corsia mancina con Di Marco, che al momento è intoccabile per Simone Inzaghi. Le prossime settimane, saranno importanti per capire la fattibilità dell’operazione.