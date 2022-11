Intreccio di mercato tra Juventus e Inter: Cuadrado spiana la strada ai nerazzurri

Con i mondiali in Qatar che si sono presi la scena, le società iniziano a programmare il proprio calciomercato.

Le società, con lo stop dei campionati per via del mondiale, hanno iniziato a programmare il proprio calciomercato sia per quanto riguarda le entrate che le uscite, non solo del presente ma anche del futuro.

Un calciatore che nella prossima stagione potrebbe cambiare maglia è Juan Cuadrado, che vedrà scadere il proprio contratto con la Juventus il prossimo giugno. Il calciatore potrebbe non rinnovare con la vecchia signora, con il Tottenham che potrebbe portarlo a Londra a parametro zero. In caso di arrivo di Cuadrado, l’Inter potrebbe bussare ad Antonio Conte per portare a Milano un vecchio pallino.

Cuadrado al Tottenham libererebbe Emerson Royal per l’Inter

Come detto, il Tottenham potrebbe puntare con decisione sul colombiano, che arriverebbe a Londra a parametro zero. In caso questa trattativa andasse in porto, l’Inter potrebbe decidere di virare su Emerson Royal, brasiliano classe 1999. Il costo non è basso, ma l’arrivo di Cuadrado potrebbe far abbassare leggermente le pretese agli Spurs. Il calciatore è un vecchio pallino dei nerazzurri, che sono pronti a riprovarci durante il prossimo mercato estivo. Le prossime settimane saranno importanti per capire se il futuro di Cuadrado sarà ancora in bianconero con l’Inter che, come detto, segue interessata la vicenda, pronta ad approfittarne qualora il calciatore salisse su un aereo con direzione Londra.