Accordo con la Juventus: chiusura ad un passo

La Juventus è sempre più vicina a mettere a segno il primo colpo di mercato: accordo ad un passo per gennaio

Novità importanti per quanto riguarda la sessione invernale della Juventus: il club bianconero è al lavoro per arrivare così ad una chiusura imminente per il nuovo rinforzo da regalare a Massimiliano Allegri.

Dopo le polemiche delle scorse settimane, lo stesso terzino della Roma, Rick Kardsorp, non ha voluto aggregarsi alla tournee in Giappone della compagine giallorossa mandand il certificato medico per problemi psicologici. La rottura con Mourinho è ormai totale con il giocatore che avrebbe già un principio d’accordo con la Juventus: l’affare è in dirittura di arrivo andando così a rappresentare il vice Cuadrado, come riportato dal portale pagineromaniste.

Novità importanti arriveranno così tra poche settimane con il primo colpo messo a segno a gennaio dalla Roma. Una voglia di rivalsa dopo le polemiche delle ultime settimane in maglia giallorossa: lo stesso Josè Mourinho aveva rivelato di essere stato deluso da un atteggiamento poco professionale da parte di un giocatore. Il nome dalla bocca dell’allenatore portoghese non è mai uscito, ma alla fine, secondo alcune indiscrezioni, il profilo corrispondeva proprio al laterale olandese.

Juventus, Karsdorp è il primo colpo

Una voglia di riscatto per mettersi alla prova dicendo addio alla Roma. La Juventus ci ha subito provato per il primo colpo importante da regalare ad Allegri. Dopo un avvio non troppo esaltante, il club bianconero è voglioso di riscatto per essere protagonista in campionato ed in Europa League dopo la cocente delusione in Champions. Nel mirino ci sarebbero altri calciatori di prima fascia per puntellare ancora la rosa a disposizione dell’allenatore livornese, che è tornato sui propri passi optando per la difesa a tre che finora ha dato più soddisfazione. La Roma dovrà così pensare, a sua volta, ad un colpo per la fascia destra per rimpiazzare il prima possibile Karsdorp.