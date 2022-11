Rivoluzione Real Madrid: Ancelotti spaventa il Milan

Carlo Ancelotti pianifica la rivoluzione in casa Real Madrid con un ricambio generazionale: Milan spaventato dai ‘Blancos’

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha vinto tutto il possibile lo scorso anno riuscendo a ribaltare i pronostici. Anche quest’anno i ‘Blancos’ sono partiti bene in campionato e in Champions League, ma iniziano a pensare a una possibile rivoluzione in estate.

Infatti il Real Madrid potrebbe far partire un cambio generazionale che potrebbe vedere gli addii di alcuni big nel centrocampo, come Modric e Kroos ormai non più giovanissimi. Così Ancelotti per trovare i loro eredi punta il mirino in Serie A facendo tremare il Milan.

Calciomercato Milan, Tonali per il centrocampo del Real Madrid

Il Milan potrebbe iniziare a tremare per il futuro di Sandro Tonali. Infatti il centrocampista rossonero dopo diversi anni al massimo del rendimento sembrerebbe essere finito nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Con Modric e Kroos non più giovanissimi il Real Madrid pensa ai loro erede e Carlo Ancelotti non poteva non guardare in casa Milan, dove ha trascorso diversi anni. Dunque Tonali potrebbe essere l’erede perfetto per il centrocampo dei ‘Blancos’, con il Milan che inizia a tremare.