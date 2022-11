Il Milan ha un grande sogno per la fascia e arriva dal Portogallo

Otavio, esterno del Portogallo, è un obiettivo di calciomercato del Milan di Stefano Pioli: le ultimissime notizie in Serie A sui campioni d’Italia in carica e sui loro movimenti

Il mondiale in Qatar ora è entrato davvero nel vivo. Tutte e 32 le nazionali coinvolte, purtroppo in questo novero non rientra l’Italia a causa del malaugurato playoff contro la Macedonia, sono scese in campo e già si sono potuti vedere diversi valori con alcune selezioni che hanno soddisfatto le aspettative, mentre altre che hanno deluso. Stiamo parlando ad esempio di Germania ed Argentina.

I tedeschi, che hanno dominato nei primi 60 minuti contro il Giappone, hanno poi spento la luce rimediando una sconfitta pesantissima anche, e soprattutto, ai fini della possibile qualificazione agli ottavi. L’Albiceleste invece è stata travolta dall’entusiasmo dell’Arabia Saudita di Renard, una squadra molto più organizzata e pronta di quanto ci si potesse aspettare. Rimandato al prossimo turno invece, nonostante la vittoria, il Portogallo di Cristiano Ronaldo. La selezione di Fernando Santos ha alternato momenti di grandissimo calcio a vuoti inaccettabili, basti pensare al rischio corso nel finale di gara dal portiere Diogo Costa. Fra i migliori nella rosa portoghese, almeno finora, spunta sicuramente il nome di Otavio, esterno destro del Porto che potrebbe diventare un obiettivo di calciomercato del Milan di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, Otavio nel mirino: tutti i dettagli

Otavio, il cui contratto con il Porto scade nel 2025, sarebbe il nome giusto per la fascia destra del Milan, soprattutto per la prossima estate. L’esterno lusitano ha tutte le caratteristiche necessarie a Pioli per completare il reparto offensivo, ma ci sono degli ostacoli, uno in particolare: quello economico. La valutazione di Otavio non scende sotto i 40 milioni di euro ed il Porto, fra i più grandi club di Portogallo, è storicamente una bottega cara e raramente è disposto a fare sconti per chi va a bussare ai suoi talenti.