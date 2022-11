Poker da capogiro per la firma: adios Juve e Milan

Quattro big si contendono l’acquisto di un rilevante calciatore in rottura col suo attuale club: concorrenza spaventosa per Juventus e Milan

Da gennaio in poi ci si aspetta soprattutto continuità da parte della Juventus. Quella che è mancata per tutta la prima parte di stagione. Specialmente in Champions League, lì dove la squadra guidata da Massimiliano Allegri si è resa protagonista in negativo di un vero e proprio fallimento.

Nessuno si sarebbe mai aspettato l’eliminazione di Vlahovic e compagni a un turno dal termine della fase a gironi. Nonostante ciò, però, i bianconeri sono riusciti a ritrovare compattezza ed equilibrio, come dimostrano le sei vittorie accumulate in campionato senza subire gol. Insomma, una Juve quasi dai due volti, che suscita parecchia curiosità in vista della ripresa. Il Milan secondo in classifica, invece, rimane una certezza sulla quale aggrapparsi nei mesi a venire.

Ma anche i rossoneri di Pioli hanno vissuto momenti non proprio entusiasmanti nelle scorse settimane e distano ben otto lunghezze dallo straripante Napoli capolista. Entrambe le italiane, dal canto loro, necessitano di sistemare/potenziare le rose a disposizione tramite alcuni interventi sul calciomercato. E le rispettive dirigenze lavorano pure in ottica prossima estate, dove potrebbero divenire realtà operazione dallo spessore elevato. Attenzione, in tal senso, alla pista che porta al nome di Joao Felix.

Calciomercato Juventus e Milan, offerte da quattro top club per Joao Felix

Il talento portoghese, ora concentrato a pieno sul Mondiale in Qatar con la sua Nazionale, è altamente insoddisfatto di come sia evoluto l’esperienza all’Atletico Madrid. Mister Simeone, ormai, lo considera a tutti gli effetti un elemento di secondo piano all’interno del gruppo e la rottura col tecnico argentino sembra definitiva. Tant’è che il classe ’99 (23 anni compiuti il 10 novembre) vorrebbe cambiare aria: se non a gennaio, l’estate 2023.

E, stando a quanto riferisce ‘Marca’, ci sarebbe offerte da parte di quattro top club: PSG – il principale candidato -, Bayern Monaco, Chelsea e, infine, Manchester United. Una concorrenza davvero spaventosa, che inevitabilmente allontana Joao Felix da Juventus e Milan.