“Due fantasmi”: bufera Juve, l’attacco è ‘social’

Attacco social dei tifosi della Juventus a Leandro Paredes e Angel Di Maria: ecco cosa succede

L’Argentina scende in campo questa sera contro il Messico alle ore 20:00 in una partita che è già da dentro o fuori. La sconfitta totalmente inaspettata alla prima contro l’Arabia Saudita ha complicato già notevolmente il cammino dell’Albiceleste al Mondiale e la gara contro il Messico diventa già decisiva.

Contro l’Arabia Saudita hanno deluso in tanti, tra cui anche Paredes e Di Maria, i due giocatori della Juventus che anche in Serie A non si erano distinti particolarmente. Di Maria più per problemi fisici, Paredes per una condizione fisica piuttosto rivedibile. I due prenderanno parte alla gara decisiva tra Argentina e Messico ma i tifosi della Juventus sono già molto contrariati nei loro confronti. Su Di Maria in quanto, con i bianconeri ha saltato molte partite per infortunio, mentre con l’Argentina è sembrato subito pronto. Con Paredes, in quanto il centrocampista ex Psg continua a non convincere e le sue prestazioni appaiono piuttosto anonime.

Juventus, attacco social dei tifosi a Di Maria e Paredes

Per motivi diversi sia Leandro Paredes che Angel Di Maria non stanno rispettando le attese in Serie A, né tantomeno all’esordio al Mondiale con l’Argentina.

La Juventus pensava di godere di un notevole salto di qualità con il loro arrivo ma questo non è avvenuto e i tifosi bianconeri sembrano parecchio risentiti. Lo si evince dai commenti sui social, soprattutto nei confronti dell’ex Roma e Psg. Ecco alcuni dei commenti dei tifosi bianconeri nei confronti di Paredes e Di Maria.

Per la poca professionalità dimostrata nel proprio club sto godendo per la sconfitta dell’Argentina #dimaria #paredes — Emiliano86⭐️🤍⭐️🖤⭐️ (@VEm86) November 22, 2022

So contento se escono visto che DiMaria e Paredes avrà fatto solamente due tre partite con la Juve così nemmeno il girone passa 😁😂 — Simone 🇮🇹🏆 (@S9meraviglie) November 26, 2022

Oggi mi tocca tifare la Nazionale di quel demone del sonno di Ch3co P3rez, sto impazzendo.

Si prova di tutto pur di non tifare il fantasma Di Maria e il fantasma Paredes, anche tifare la Nazionale del nemico automobilistico. Mi sembra di essere in Coco. pic.twitter.com/tQqFYZZcSb — and¹⁶ (@leclercbatch) November 26, 2022

Ha pagato la strategia di Di Maria e Paredes di risparmiarsi per dare tutto in nazionale — Giuseppe 🇺🇾 砂瀑の我愛羅 (@giuseppeJ1306) November 22, 2022

Se l’Argentina va a casa oggi mi tatuo la foto di Di Maria e Paredes che piangono — Giovanni (@GiovaOfficiall) November 26, 2022

Questa sera l’Argentina potrebbe già compromettere il suo Mondiale con una giornata di anticipo. Il testa a testa sudamericano con il Messico potrebbe condannare la squadra di Leo Messi e degli stessi Di Maria e Paredes.