Il rinnovo non arriva: la Juve lo ‘scippa’ a Xavi

La Juventus potrebbe approfittare della situazione contrattuale di un giocatore del Barcellona per ‘scipparlo’ a Xavi

Quella dei rinnovi è sempre una questione complicata e spinosa da affrontare, soprattutto se il contratto in questione ha scadenza breve. Proprio di questo potrebbe approfittare la Juventus per cercare di mettere a segno un colpo importante per rinforzare la corsie esterne difensive.

I bianconeri infatti potrebbero puntare il mirino in casa Barcellona, dove per un giovane talento ancora non è arrivata la chiamata per il rinnovo di contratto. La Juventus potrebbe tentare il colpaccio e lo ‘scippo’ a Xavi.

Niente rinnovo per Balde: la Juventus pianifica il colpaccio

La Juventus è sempre attenta alle possibili occasioni e non si fa scappare l’opportunità di soffiare un giovane talento al Barcellona. Infatti, secondo quanto riportato da ‘AS’, il Barcellona dovrà sbrigarsi a rinnovare il contratto di Alejandro Balde, visto che il giocatore sarebbe finito nel mirino di diversi club.

Il terzino classe 2003 ha stupito tutti in questo inizio di stagione, tanto da essere convocato con la Spagna al Mondiale. Il contratto con il Barcellona ha scadenza 2024, così diversi club, tra cui la Juventus, pianificano lo ‘scippo’ ai danni di Xavi. Secondo il sito spagnolo però il Barcellona potrebbe accelerare le pratiche e chiudere il suo rinnovo già a gennaio.